Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Fernando Alonso sur son absence en F1 !

Publié le 24 janvier 2022 à 12h35 par B.L.

Absent en 2019 et 2020, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 avec Alpine en 2021. L'Espagnol est revenu sur son absence loin des paddocks.

À 40 ans, Fernando Alonso n'est toujours pas décidé à prendre sa retraite en Formule 1. En 2021, l'Espagnol a en effet décidé de faire son retour dans le championnat du monde avec Alpine, après deux ans d'absence. Pendant ces deux saisons, le double champion du monde était loin de prendre du repos, puisque Fernando Alonso en a profité pour notamment remporter à deux reprises les 24 Heures du Mans et disputer son premier Dakar.

« Ces deux années ont été si intenses »