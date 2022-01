Formule 1

Formule 1 : Le coéquipier de Bottas envoie un message fort à Fernando Alonso !

Publié le 24 janvier 2022 à 9h35 par B.L.

En 2022, Guanyu Zhou pilotera pour Alfa Romeo et deviendra ainsi le premier Chinois à participer au championnat du monde de Formule 1. Le coureur de 22 ans, qui sera le coéquipier de Valtteri Bottas, a tenu à mettre en avant les conseils précieux de Fernando Alonso.

Alfa Romeo alignera une équipe totalement inédite en 2022. En effet, Valtteri Bottas a rejoint l'écurie après cinq années passées chez Mercedes. Le Finlandais évoluera aux côtés de Guanyu Zhou, premier Chinois de l'histoire à s'élancer au sein du championnat du monde de Formule 1. Le natif de Shanghai a d'ailleurs fait part de sa reconnaissance envers Fernando Alonso de chez Alpine. Le double champion du monde espagnol a notamment conseillé Guanyu Zhou lors de son arrivée en Formule 1.

« Fernando m’a beaucoup aidé »