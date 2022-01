Formule 1

Formule 1 : Ricciardo envoie un gros avertissement à Hamilton et Verstappen !

Publié le 23 janvier 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 23 janvier 2022 à 19h37

Pour 2022, McLaren espère pouvoir de nouveau se battre pour les premières places. Ainsi, Daniel Ricciardo a envoyé un avertissement à Lewis Hamilton et Max Verstappen.

En 2021, Daniel Ricciardo a rejoint McLaren pour épauler Lando Norris suite au départ de Carlos Sainz Jr vers Ferrari. Et l’Australien a connu quelques difficultés à s’adapter à l’écurie britannique. Ses résultats s’en sont donc fait ressentir puisqu’il a terminé l’année à la huitième place. Par ailleurs, la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022 en Formule 1 donne un nouvel espoir à McLaren de se battre pour les premières places. Ainsi, Daniel Ricciardo a envoyé un gros avertissement à Lewis Hamilton et Max Verstappen, affirmant qu’il se battra contre n’importe qui une fois son casque enfilé malgré la grande rivalité entre McLaren et Ferrari.

«J'aime avoir un objectif et quelque chose à chasser»