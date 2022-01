Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Carlos Sainz Jr affiche un énorme souhait pour 2022 !

Publié le 22 janvier 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 22 janvier 2022 à 19h36

En 2021, les fans de Formule 1 ont assisté à une lutte très serrée pour le titre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et Carlos Sainz Jr espère de nouveau revoir cela grâce à la nouvelle réglementation en 2022.

Depuis quelques années maintenant, Mercedes domine globalement le championnat par l’intermédiaire de Lewis Hamilton. Alors forcément, l’année 2021 a créé un certain engouement chez les fans de Formule 1 grâce à la grande rivalité entre le Britannique et Max Verstappen. Durant toute la saison, les deux pilotes se sont livrés une lutte acharnée qui s’est conclue par une victoire du Néerlandais, sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, au terme d’un dernier Grand Prix riche en rebondissements. Avec la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur en 2022, la saison qui arrive devrait être encore plus serrée entre les écuries. C’est en tout cas ce qu’aimerait voir Carlos Sainz Jr.

Sainz Jr espère voir « une saison totalement homogène » en 2022