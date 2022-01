Formule 1

Formule 1 : Mercedes envoie un gros message à Hamilton après le sacre de Verstappen !

Publié le 22 janvier 2022 à 17h35 par P.L.

Depuis sa défaite contre Max Verstappen, Lewis Hamilton se terre dans le silence. Et le pilote de Mercedes en Formule E s'est montré plutôt compréhensif concernant les sentiments du Britannique.

Depuis le Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre dernier, Lewis Hamilton se terre dans le silence. Et pour cause, alors qu’il allait droit vers une victoire et un huitième sacre mondial, le Britannique a vu Max Verstappen refaire son retard pour finalement s’imposer, et ce, à cause d’une mauvaise décision de la direction de course. Si le Néerlandais a eu droit à une vague d’hommage, Lewis Hamilton, lui, a reçu beaucoup de soutien notamment chez Mercedes. Après la direction de l’écurie allemande, c’est au tour de Nyck de Vries, pilote de Formule E, de se montrer compréhensif envers Lewis Hamilton.

« Je ne peux pas imaginer ce que c’est que de perdre un huitième titre, mais je respecte et je comprends ses sentiments »