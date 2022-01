Formule 1

Formule 1 : Villeneuve en rajoute une couche sur l'avenir d'Hamilton !

Publié le 22 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

Muet depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi et sa défaite contre Max Verstappen au championnat du monde, Lewis Hamilton entretient le flou sur son avenir. Néanmoins, pour Jacques Villeneuve, le Britannique peut faire son retour au premier plan sous certaines conditions.

Le mystère perdure sur le futur de Lewis Hamilton en Formule 1. Depuis le scénario du Grand Prix d'Abu Dhabi le 12 décembre dernier et le sacre de Max Verstappen, le Britannique n'a plus fait de déclaration officielle, notamment sur la question d'une possible retraite. Pour Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997, Lewis Hamilton a les capacités pour retenter de conquérir son huitième titre mondial en 2022. À condition que Mercedes lui en donne les moyens.

« Cela dépend de la voiture que Mercedes va donner à Hamilton »