Formule 1 : Mick Schumacher reçoit un gros avertissement !

Publié le 22 janvier 2022 à 9h35 par B.L. mis à jour le 22 janvier 2022 à 9h36

Arrivé en 2021 en Formule 1, Nikita Mazepin a évoqué ses débuts compliqués avec Mick Schumacher, son coéquipier chez Haas.

Pour sa première saison en Formule 1, Nikita Mazepin a terminé dernier du classement général. Réputé pour être l'auteur de nombreux accidents, le Russe de 22 ans est également connu pour son franc-parler. Dans un entretien pour Motorsport , Nikita Mazepin a ainsi évoqué sa relation parfois difficile avec Mick Schumacher, qui a lui aussi fait ses débuts en Formule 1 en 2021.

« J'ai l'esprit d'équipe mais si je dois abandonner, je ne le ferai jamais »