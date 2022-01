Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean veut suivre les traces de Fernando Alonso !

Publié le 21 janvier 2022 à 22h35 par B.C.

Un peu plus d’un an après son départ de Formule 1, Romain Grosjean a affiché son envie de prendre part aux 24 Heures du Mans dès 2023.

S’il a quitté la Formule 1 il y a un peu plus d’un an, après un terrible accident à Sakhir au volant de sa Haas, Romain Grosjean n’a pas dit adieu pour autant au sport automobile. Le Français a fait ses débuts en Indycar la saison dernière et souhaite encore un peu plus diversifier ses activités. En effet, si son calendrier ne lui permettra pas de participer aux 24 Heures du Mans cette année, Romain Grosjean espère pouvoir prendre part à la mythique course en 2023, comme a pu le faire avant lui un autre pilote de Formule 1 en la personne de Fernando Alonso, vainqueur de l’édition 2018 et 2019.

« Si le calendrier d’IndyCar le permet, j’aimerais faire les 24 Heures de Daytona, de Sebring, Petit Le Mans et évidemment les 24 Heures du Mans »