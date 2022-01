Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Cette grosse sortie sur la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 21 janvier 2022 à 14h35 par B.L.

Les décisions de la FIA prises lors du Grand Prix d'Abu Dhabi font toujours autant parler au coulisses. Pour l'ancien pilote Christijan Albers, Red Bull aurait eu le même comportement que Mercedes si Lewis Hamilton avait remporté le titre de champion du monde.

Le Grand Prix d'Abu Dhabi fait toujours autant parler de lui. En effet, les décisions prises par Michael Masi, président de la FIA à l'époque, ont semé la polémique. Toto Wolff, directeur de Mercedes, avait notamment fustigé l'intervention de la voiture de sécurité dans les derniers instants de la course. Ancien pilote de Formule 1, Christijan Albers a déclaré que Red Bull aurait agi de la même manière en cas de sacre de Lewis Hamilton au détriment de Max Verstappen.

« Si c’était l’inverse, Red Bull aurait adopté exactement la même position »