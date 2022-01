Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull, Ferrari... Toto Wolff envoie un message fort pour 2022 !

Publié le 21 janvier 2022 à 11h35 par P.L.

En 2022, une nouvelle réglementation entrera en vigueur visant à plafonner le budget des écuries en Formule 1. Et grâce à cela, Toto Wolff voit désormais plusieurs équipes capables de remporter le championnat.

Depuis de nombreuses années maintenant, Mercedes domine majoritairement le championnat aux côtés de Red Bull. De ce fait, pour pouvoir apporter un peu d’équilibre, une nouvelle réglementation entrera en vigueur en Formule 1 en 2022. Elle visera surtout à plafonner le budget des écuries. De ce fait, aucune équipe ne sera en mesure de creuser un très gros écart avec les autres comme ce fut le cas par le passé. Grâce à cela, Toto Wolff voit désormais plusieurs écuries être en mesure de remporter le championnat.

« Désormais, tout sera plus équilibré. Je pense qu’il y a cinq ou six équipes qui peuvent gagner à l’avenir »