Mercato - OM : Snobé par De Zerbi, son départ est déjà programmé ?

Alexis Brunet

L’été dernier, de nombreux joueurs sont arrivés à l’OM. C’est notamment le cas d’Ismaël Koné qui a quitté la deuxième division anglaise et Watford pour rejoindre l’équipe de Roberto De Zerbi. Malheureusement, l’Italien ne semble pas compter énormément sur lui et le milieu de terrain pourrait donc déjà faire ses valises et quitter le club phocéen sous la forme d’un prêt.

Le visage de l’OM a complètement changé d’une saison à une autre. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais ont mis le paquet sur le mercato afin de métamorphoser l’effectif. Au total, une douzaine de joueurs ont débarqué dans le sud de la France.

L’OM a recruté deux grands milieux

Des renforts sont arrivés dans tous les secteurs et l’OM s’est particulièrement bien renforcé au milieu de terrain. Le club phocéen a réussi à obtenir la venue de Pierre-Emile Højbjerg sous la forme d’un prêt, mais il a également mis la main sur Adrien Rabiot, qui est arrivé librement, après la fin de son contrat à la Juventus de Turin.

Koné intéresse la Lazio

Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot sont donc titulaires à l’OM, ce qui ne fait pas les affaires d’Ismaël Koné. Le Canadien est arrivé l’été dernier, mais il n’arrive pas à s’y faire une place, notamment à cause des blessures. Dernièrement, Roberto De Zerbi l’a souvent laissé sur le banc et, d’après les informations du Corriere dello Sport, la Lazio Rome aimerait le relancer. Le joueur de 22 ans fait partie des pistes romaines et il pourrait débarquer sous la forme d’un prêt. Affaire à suivre…