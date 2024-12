Mercato : Un buteur XXL lui donne un immense regret à l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté par Swansea, Bafétimbi Gomis a évolué une saison sous les couleurs de l’OM, en 2016-2017, au cours de laquelle il avait inscrit 20 buts en Ligue 1. Ne pas avoir conservé l’attaquant français est un regret pour Rudi Garcia, qui estime qu’il aurait pu remporter le championnat et la Ligue Europa avec Marseille si le club l’avait conservé.

Entraîneur de l’OM pendant près de trois ans, d’octobre 2016 à juin 2019, Rudi Garcia est arrivé alors que le club était à un point de la relégation. Sous ses ordres, Marseille a finalement terminé cinquième cette saison-là, notamment grâce à Bafétimbi Gomis, prêté par Swansea et auteur de 20 buts en championnat. L’attaquant aujourd’hui âgé de 39 ans n’avait pas été conservé, et cela reste, encore aujourd’hui, un regret pour Rudi Garcia.

«Si j'avais gardé Bafé, j’aurais gagné le championnat de France avec l’OM et j’aurais gagné la Ligue Europa»

« J’ai un regret à l’OM, c’est lui mon regret. Bafé part après ma première saison, on finit cinquièmes, qualifiés en Ligue Europa, c’est un joueur important, il a mis 20 buts avec moi. On n’a pas réussi à lui donner l’importance, alors certainement moi le premier, je n’ai peut-être pas été assez convaincant avec mes dirigeants, mais je pense que si j'avais gardé Bafé, j’aurais gagné le championnat de France avec l’OM et j’aurais gagné la Ligue Europa. Je le dis comme je le pense », a déclaré Rudi Garcia, dans un entretien accordé au média Carré.

«Il a peut-être pensé effectivement qu’on n’avait pas été assez reconnaissants avec lui»

En ce qui concerne les raisons qui ont fait que Bafétimbi Gomis n’est pas resté à l’OM, Rudi Garcia a ajouté : « Bafé a senti un peu le vent, il a peut-être pensé effectivement qu’on n’avait pas été assez reconnaissants avec lui, et il a peut-être raison. Si j’ai un regret c'est ça, de ne pas l’avoir gardé. Après, il a été chahuté lui à la Commanderie. Donc ça n’a pas aidé à ce qu’il reste non plus. »