Mercato - OM : Transferts confirmés, grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM semble préparer un mercato hivernal particulièrement agité en coulisses. Après le président Pablo Longoria, Roberto De Zerbi a évoqué le sujet vendredi en conférence de presse, et l'entraîneur italien de l'OM laisse à son tour clairement entendre que le club phocéen se renforcera durant le mois de janvier.

Après avoir vécu un été très agité avec pas moins de onze nouvelles recrues durant le mercato estival et la signature d'Adrien Rabiot en septembre, que réserve l'OM pour cet hiver ? Certains besoins semblent avoir été identifiés en interne par la direction marseillaise ainsi que par Roberto De Zerbi, et l'entraîneur de l'OM a d'ailleurs fait une annonce assez claire à ce sujet vendredi en conférence de presse en expliquant que son équipe allait certainement être renforcée.

« Améliorer l'équipe »

« On a fait cette réunion avec Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Giovanni Rossi, j'ai parlé des besoins que l'on a selon moi, je ne peux pas vous les dire ici. Il y a des choses à faire. J'ai toujours trouvé leur soutien total, en plus de celui du propriétaire. On va essayer d'améliorer l'équipe », a lâché De Zerbi, confirmant donc des transferts à venir du côté de l'OM au cours du mercato hivernal.

Longoria a déjà vendu la mèche

Interrogé mercredi dernier en conférence de presse, Pablo Longoria avait déjà laissé entendre que le mercato hivernal serait très agité du côté de l'OM : « Il faut profiter des opportunités. Notre objectif, c'est de ne pas changer l'équilibre qui s'est créé ces dernières semaines. Il va y avoir des actions. Certains joueurs n'ont pas les minutes qu'ils espéraient. C'est normal de trouver des solutions (…) Le mercato est là pour s'améliorer sur le plan sportif, ou améliorer le bilan économique. J'aimerais utiliser le mercato pour récupérer un peu des investissements faits cet été. C’est ma responsabilité en tant que président d'avoir une approche conservatrice dans ce mercato. Vendre avant d'acheter, non, mais j'aimerais améliorer la performance sportive et éviter les difficultés de trésorerie. On ne prendra pas de risque, dans aucun cas. Si on fait des sorties qui nous donnent de la marge, on améliorera l'équipe », a confié le président de l'OM.