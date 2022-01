Formule 1

Formule 1 : Les grosses confidences de Charles Leclerc !

Publié le 21 janvier 2022 à 12h35 par B.L.

Présent en Formule 1 depuis 2018, Charles Leclerc a évoqué l'importance de son père dans sa carrière.

Depuis ses débuts en Formule 1 en 2018 chez Sauber, Charles Leclerc a toujours été destiné à une grande carrière. À seulement 21 ans, le Monégasque s'est ainsi engagé en faveur de Ferrari en 2019. Pour sa première année chez la Scuderia , Charles Leclerc a répondu aux énormes attentes placées en lui, en terminant 4e du championnat du monde. En 2021, le bilan est plus mitigé pour Leclerc, qui est arrivé 7e du classement général. Le pilote de Ferrari est revenu sur le soutien de son père au cours de sa carrière.

« Je ne pense pas que je serais arrivé en F1 sans lui »