Formule 1

Formule 1 : Red Bull affiche un énorme souhait pour l’avenir de Verstappen !

Publié le 20 janvier 2022 à 23h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen est sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull, Christian Horner espère que cette relation durera sur le long terme.

A 24 ans, Max Verstappen vient de remporter son premier titre de champion du monde. Une consécration pour le Néerlandais, mais également pour Red Bull. Entre les deux parties, l’union est belle et la question est de savoir jusqu’à quand elle durera. Actuellement, Verstappen est sous contrat jusqu’en 2023 et juste après son sacre, il avait fait part de sa volonté de répéter cela avec Red Bull pendant plusieurs années. Une volonté que partage également Christian Horner.

« J’espère pouvoir continuer à courir avec Max pour plusieurs années à venir »