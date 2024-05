OM : Avant le choc, Gasset interpelle le vestiaire

Jean de Teyssière

À 21h ce jeudi sera donné le coup d'envoi entre l'OM et l'Atalanta Bergame. Le stade Vélodrome va être bouillant pour porter au mieux les joueurs phocéens dans leur ambition de remporter cette Ligue Europa. Il reste trois matchs dans cette Coupe d'Europe pour l'OM afin de tenter de réaliser la meilleure épopée possible, six ans après celle de 2018. Mais pour ça, il va falloir être très forts et Jean-Louis Gasset l'a rappelé à ses joueurs.

L'OM va jouer très gros en cette fin de saison. Malgré la belle victoire face à Lens en clôture de la 31ème journée de Ligue 1, les hommes de Jean-Louis Gasset restent à 11 points des barrages pour la Ligue des Champions et 12 d'une qualification directe. Avec neuf points encore à distribuer, le calcul est rapide : l'OM ne pourra pas se qualifier en Ligue des Champions via la Ligue 1. Il ne leur reste donc plus qu'à battre l'Atalanta Bergame, puis l'AS Rome ou les imbattables joueurs du Bayer Leverkusen en finale.

«On est sur une dynamique, depuis le match de Benfica»

Depuis plusieurs semaines, l'OM va mieux. Le début de mandat de Jean-Louis Gasset avait été marqué par cinq victoires consécutives, avant que son équipe ne concède cinq défaites d'affilée. Avant d'affronter l'Atalanta Bergame, cela fait quatre matchs que l'OM est invaincu (deux victoires, deux nuls), ce qui rassure Jean-Louis Gasset, comme il l'a expliqué en conférence de presse : « On est sur une dynamique, depuis le match de Benfica, même si on n'a pas été mirobolants. On a égalisé à Toulouse. Contre Nice, je pense qu'on méritait de gagner, contre Lens on gagne à la fin. »

«Il faudra le faire demain en montant d'un cran»