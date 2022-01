Fomule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche ses ambitions pour la nouvelle saison !

Publié le 21 janvier 2022 à 18h35 par B.C.

De retour en Formule 1 l’année dernière, Fernando Alonso s’est prononcé sur les progrès réalisés par Alpine avant la prochaine saison.

La Formule 1 devrait connaître de gros changements en cette année 2022, avec notamment l’instauration des budgets plafonnés. Ainsi, les écuries de tête à l’instar de Red Bull ou Mercedes seront désormais soumises à un plafond de 140 millions de dollars par an, permettant aux autres concurrents de croire en leurs chances. Au cours d’un entretien avec The Independent , Fernando Alonso s’est prononcé sur les progrès réalisés par Alpine au cours de la saison dernière et espère profiter de la nouvelle réglementation pour améliorer ses résultats.

« Il y a encore des choses que nous devrons corriger »