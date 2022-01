Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Mick Schumacher pour 2022 !

Publié le 21 janvier 2022 à 15h35 par B.L.

Pour sa première année en Formule 1, Mick Schumacher a fait face à de nombreuses difficultés au volant de sa Haas. L'Allemand espère rebondir en 2022 avec sa nouvelle monoplace.

19e du classement général la saison dernière avec Haas, Mick Schumacher a vécu une année compliquée au sein de l'écurie américaine. Pour autant, l'Allemand compte bien aller de l'avant en 2022, notamment grâce au nouveau règlement et à sa nouvelle voiture. Ainsi, Mick Schumacher espère pouvoir réaliser de grandes choses pour sa deuxième année en Formule 1.

« Il nous faudra plusieurs mois pour la comprendre et donc l’optimiser »