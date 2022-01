Formule 1

Formule 1 : Le constat implacable de Daniel Ricciardo sur la prochaine saison !

Publié le 21 janvier 2022 à 20h35 par La rédaction

Huitième la saison dernière au classement général, Daniel Ricciardo est conscient qu'il doit encore progresser pour performer la saison prochaine.

Pour sa première saison chez McLaren Racing, Daniel Ricciardo a terminé à la huitième place au classement général, derrière son coéquipier Lando Norris. Victorieux à Monza en septembre dernier, le pilote australien essaie de trouver des solutions avec sa team pour continuer à progresser. Agé de 32 ans, Daniel Ricciardo s’est prononcé sur ses difficultés cette saison. Même s’il a récemment changé son style de pilotage, l’ancien pilote de Red Bull sait qu’il doit encore s'améliorer dans plusieurs secteurs.

« Je vais devoir encore améliorer certaines de mes faiblesses »