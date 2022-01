Formule 1

Formule 1 : Ce vibrant hommage rendu à Max Verstappen !

Publié le 23 janvier 2022 à 18h35 par P.L. mis à jour le 23 janvier 2022 à 18h52

En 2021, Max Verstappen en a impressionné plus d'un grâce à sa grande force de caractère qui lui a permis d'être sacré champion du monde. Par ailleurs, David Coulthard a révélé ce qui l'a le plus étonné chez le Néerlandais.

En 2021, Max Verstappen a démontré une grande force de caractère sur les circuits face à Lewis Hamilton. Malgré la grande pression du Britannique, le Néerlandais a toujours su faire face à son rival. Et c'est sans doute grâce à cette force que le pilote de Red Bull a été sacré champion du monde lors du dernier Grand Prix de la saison. Par ailleurs, Max Verstappen en a impressionné plus d’un par sa manière de piloter. Ainsi, David Coulthard a révélé ce qui l’avait le plus étonné chez le pilote de 24 ans.

«S’il y a la place, il fonce, il n’y a même pas de doute»