Formule 1

Formule 1 : Bottas se prononce sur l’arrivée de Russell chez Mercedes !

Publié le 23 janvier 2022 à 15h35 par T.M.

Alors que Mercedes a décidé de faire confiance à George Russell, Valtteri Bottas s’est prononcé sur le fait que le Britannique le remplace.

En 2022, Mercedes a décidé d’entamer un nouveau chapitre. Alors que le duo Lewis Hamilton-Valtteri Bottas a duré 5 ans, la décision a été prise de ne pas continuer avec le Finlandais. Si celui-ci s’est depuis engagé avec Alpha Romeo, c’est George Russell qui a été choisi pour être le coéquipier du septuple champion du monde chez Mercedes. Un choix sur lequel s’est confié Bottas.

« C’était naturel »