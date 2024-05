Mercato : L’OM a signé un joueur «de deuxième division»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM s'est loupé. Face à l'Atalanta Bergame jeudi soir, le club marseillais n'a pas existé et ne verra pas la finale de Ligue Europa (défaite 3-0). Les joueurs de Jean-Louis Gasset sont passés à côté de ce rendez-vous. Titularisé sur le côté droit, Iliman Ndiaye n'a pas été épargné par les critiques, notamment sur les réseaux sociaux.

Arrivé cet été à l'OM, Iliman Ndiaye peine à se montrer convaincant. Titularisé face à l'Atalanta Bergame jeudi dernier, le buteur s'est loupé. Journaliste pour le Journal du Dimanche, Nicolas Cuoco s'est lâché sur son compte X.

Ce joueur de l'OM fait une promesse pour son «rêve» https://t.co/IfDFKh0zNz pic.twitter.com/XMAsbCax6y — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Ndiaye se fait dézinguer

« Ndiaye est un joueur de 2e division anglaise, il n’a rien à faire à l’OM. Arrêtez de nous soûler avec vos prédictions et vos boules de Crystal qui nous envoient dans 3/4 ans. Il a eu l’occasion du match et ce n’était pas la plus difficile. C’était ce soir qu’il fallait être bon » a-t-il confié. Ndiaye n'a pas non plus été épargné par les journalistes de L'Equipe, qui lui ont attribué la note de 2/10.

La presse ne l'a pas épargné