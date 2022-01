Formule 1

Formule 1 : Le gros message de George Russell sur son arrivée chez Mercedes !

Publié le 22 janvier 2022 à 22h35 par P.L.

Pour la saison prochaine, George Russell sera le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton. Et le pilote de 23 ans ne semble pas du tout effrayé par la pression qui l'attend, bien au contraire.

En 2022, Lewis Hamilton devra composer avec un nouveau coéquipier en la personne de George Russell. Après avoir fait ses preuves en Formule 1 chez Williams, le Britannique vient épauler son compatriote septuple champion du monde suite au départ de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. De ce fait, George Russell va devoir faire face à une certaine pression chez Mercedes. Mais le pilote de 23 ans ne serait pas du tout effrayé, bien au contraire.

«Quand le casque est en place, on oublie tout le reste»