Le PSG a trouvé le successeur de Mbappé, que doit-il faire ?

C'est maintenant officiel, Kylian Mbappé ne sera plus au PSG la saison prochaine. L'international français a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce vendredi. Pour le remplacer, le club de la capitale pense à Xavi Simons, prêté au RB Leipzig. Mais le crack néerlandais aurait d'autres options pour son avenir. Alors que doit-il décider pour la suite de sa carrière ? C'est notre sondage du jour !

« Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. » Kylian Mbappé a lâché une véritable bombe sur les réseaux sociaux ce vendredi soir. Le capitaine de l'équipe de France a confirmé son départ à l'issue de la saison, lorsque son contrat avec le PSG expirera en juin prochain. Ce n'était pas vraiment une surprise pour les dirigeants parisiens, qui se sont déjà mis en quête de son successeur sur le mercato.

Xavi Simons pour remplacer Mbappé au PSG ?

Le PSG a déjà multiplié les pistes sur le marché des transferts. Mais Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Enrique souhaitait notamment intégrer Xavi Simons à son effectif pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Prêté au RB Leipzig, le Néerlandais a flambé en Bundesliga cette saison. Son profil plait à l'entraîneur du PSG, qui veut donc le voir revenir dès cet été. Toutefois, ce sera le crack de 21 ans qui aura le dernier mot pour son avenir.

Le RB Leipzig, le Barça et la Premier League sont à l'affût