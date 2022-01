Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas livre les coulisses de son départ de Mercedes !

Publié le 23 janvier 2022 à 14h35 par T.M.

Après 5 ans passés chez Mercedes, Valtteri Bottas a fait ses valises pour rejoindre Alpha Romeo. Un départ sur lequel est revenu le Finlandais.

Pour cette saison 2022, il va y avoir du changement sur la grille de départ. Ça a notamment bougé du côté de chez Mercedes. Alors que l’incertitude plane encore et toujours concernant la présence de Lewis Hamilton, une chose est sûre : George Russell a remplacé Valtteri Bottas. Pendant 5 ans, le Finlandais a été dans l’ombre du septuple champion du monde, jouant le rôle de coéquipier. Mais cette histoire a donc pris fin et désormais Bottas pilote pour Alpha Romeo.

« En quelque sorte, on l’avait convenu »