Mercato - OM : L’offre est partie pour le prochain entraîneur !

Hugo Chirossel

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l’OM a jeté son dévolue sur celui du LOSC, Paulo Fonseca, qui sera libre à la fin de la saison. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient d’ores et déjà formulé une offre orale au technicien portugais, portant sur un contrat de trois ans.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM a identifié qui il veut voir assis sur son banc la saison prochaine. Déjà contacté l’année dernière après le départ d’Igor Tudor, Paulo Fonseca est la priorité de Marseille, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOSC et donc libre à la fin de la saison.

L’OM a proposé un contrat de trois ans à Fonseca

Dans l’émission Virage Marseille , le journaliste de RMC Florent Germain en a dit un peu plus sur ce dossier. Selon ses informations, l’OM aurait déjà proposé oralement un contrat de trois ans à Paulo Fonseca : « L’OM en a fait sa priorité, lui a proposé oralement un contrat de trois ans . »

« Fonseca, ou un autre, le contrat sera de trois ans »