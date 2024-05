Départ de Mbappé : Une star lâche sa réponse au PSG !

Alexis Brunet

Une fois la saison terminée, le PSG pourra plus amplement se pencher sur le remplacement de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens ont toutefois déjà réfléchi à quelques noms. Luis Díaz serait vu par certains comme un parfait successeur au Français. Problème, le Colombien semble se sentir très bien à Liverpool et il pourrait donc rester chez les Reds.

Cet été, le principal chantier du PSG sera de remplacer efficacement Kylian Mbappé. Le Français a annoncé dernièrement qu'il allait quitter le club à l'issue de la saison. Même s'il n'a pas annoncé l'identité de sa future équipe, cela devrait normalement être le Real Madrid.

Luis Díaz est une piste du PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Díaz fait partie des pistes du PSG. Le nom du Colombien a été soufflé par Antero Henrique, qui continue à travailler en sous-marin pour le club de la capitale, même si cela ne plaît pas à Luis Campos.

«Je suis très heureux d'être ici»

Luis Díaz pourrait donc rejoindre le PSG cet été, mais encore faut-il qu'il le veuille. Pour le site officiel de Liverpool, l'attaquant a évoqué son avenir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un départ ne paraît pas être une priorité pour le Colombien. « En arrivant dans ce grand club qu'est Liverpool, on apprend beaucoup. Vous apprenez de plus en plus à être un professionnel, à devenir une meilleure personne, à être un bon coéquipier et un bon gars. La vérité, c'est que je suis très heureux d'être ici. Le club a de belles années devant lui, je n'en doute pas. »