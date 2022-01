Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche un grand regret pour 2022 !

Publié le 23 janvier 2022 à 12h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 s’apprête à reprendre ses droits, cela se fera sans Honda. Au grand dam de Fernando Alonso.

En 2021, c’est avec un moteur Honda que Max Verstappen a été sacré champion du monde au volant de sa Red Bull. Une consécration pour la firme japonaise, qui ne pouvait pas espérer mieux pour la fin de son aventure en Formule 1. En effet, Honda a décidé de se retirer du monde la F1. Une décision évoquée par Fernando Alonso, qui n’a pas caché sa déception à ce sujet.

« Je suis triste de les voir partir »