Formule 1

Formule 1 : Une pépite d'Alpine interpelle Fernando Alonso !

Publié le 23 janvier 2022 à 10h35 par B.L.

Champion du monde de Formule 2 en 2021, Oscar Piastri sera pilote de réserve chez Alpine en 2022. L'Australien compte en profiter pour progresser, notamment grâce à Fernando Alonso.

Oscar Piastri est destiné à un grand avenir en Formule 1. Le pilote de 20 ans vient d'enchaîner trois titres de champion du monde ces trois dernières années. L'Australien a en effet remporté les championnats de Formule Renault Eurocup en 2019, de Formule 3 en 2020 et de Formule 2 en 2021. En attendant d'obtenir un baquet en Formule 1, Oscar Piastri aura le rôle de pilote de réserve pour l'écurie Alpine en 2022. L'occasion pour le jeune pilote de prendre exemple sur Fernando Alonso.

« J’espère qu’il agira comme un mentor »