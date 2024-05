Mercato - OM : Nouvelle bombe de la presse italienne sur le futur entraîneur !

Arnaud De Kanel

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Paulo Fonseca est la priorité de l'OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. La presse italienne va plus loin et lâche une bombe, annonçant un accord entre l'actuel coach du LOSC et le club phocéen. Le dossier prend donc une autre tournure.

L'OM s'apprête à changer d'entraineur. L'intérim de Jean-Louis Gasset touche à sa fin et pour amorcer le début d'une nouvelle ère, Pablo Longoria souhaite confier les rênes de l'équipe première à Paulo Fonseca comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Et le dossier aurait connu une avancée conséquente ces dernières heures.

Un accord est annoncé pour Fonseca

Selon les informations du journaliste italien Daniele Longo, pour le média calciomercato.com , un accord aurait été trouvé entre Paulo Fonseca et l'OM. En revanche, le Portugais n'aurait encore rien signé.

Fonseca attend la décision de Milan

Paulo Fonseca joue la montre. Le coach du LOSC attend la fin de la saison pour faire connaitre sa décision. Daniele Longo indique qu'il souhaite également attendre la décision de l'AC Milan qui devrait intervenir dans les prochaines heures. Après son passage à Rome, le Portugais verrait d'un bon œil un retour en Italie, tandis que les supporters milanais penchent plus sur une arrivée d'Antonio Conte.