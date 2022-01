Formule 1

Formule 1 : L'avis tranché de Fernando Alonso sur cette révolution !

Publié le 24 janvier 2022 à 16h35 par B.L.

Au cours de la saison 2021, la Formule 1 a testé un nouveau format de qualifications à Silverstone, à Monza et à Interlagos : le sprint. Pour Fernando Alonso, ce changement est une bonne chose, mais doit avant tout plaire aux fans.

Au mois de juillet dernier, lors du Grand Prix de Silverstone, les instances de la Formule 1 ont introduit un tout nouveau système de qualifications, le sprint. Ce format, qui a notamment pour objectif de rendre l'épreuve plus spectaculaire, a plusieurs spécificités. La course ne dure que 100 kilomètres et aucun arrêt au stand n'est autorisé. Un changement validé par Fernando Alonso. Néanmoins, le pilote d'Alpine espère également que cette révolution donne une entière satisfaction aux fans.

« Nous devons donner la priorité aux fans »