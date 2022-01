Formule 1

Formule 1 : George Russell affiche un grand objectif pour 2022 !

Publié le 24 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

George Russell pilotera pour Mercedes en 2022. Le Britannique a partagé son état d'esprit sur le fait de prendre place derrière le volant de la monoplace de sa nouvelle écurie.

George Russell va changer de dimension lors de la prochaine saison de Formule 1. Après trois années passées dans la seconde partie du classement général avec Williams, le pilote de 23 ans va piloter pour Mercedes en 2022. Le Britannique devrait donc être associé à Lewis Hamilton si ce dernier décide de continuer sa carrière. De son côté, George Russell compte mettre toutes les chances de son côté pour tirer tout le potentiel de sa nouvelle voiture.

« Je dois comprendre ce que je peux faire avec ma voiture et l’optimiser »