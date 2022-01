Formule 1

Formule 1 : Egaler Lewis Hamilton ? La réponse de Max Verstappen !

Publié le 24 janvier 2022 à 10h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen vient de remporter son premier titre de champion du monde, le pilote Red Bull s’est prononcé sur la suite et la possibilité d’en gagner autant que Lewis Hamilton, qui a 7 couronnes.

Au terme d’une incroyable bataille, c’est donc Max Verstappen qui a pris le dessus sur Lewis Hamilton pour être sacré champion du monde de Formule 1 en 2021. Alors que cette saison restera longtemps dans l’histoire, le Néerlandais va désormais devoir se battre pour conserver son bien. D’ici quelques semaines, la saison 2022 reprendra ses droits et au volant de sa Red Bull, Verstappen aura fort à faire pour rester champion du monde.

« Tout ce qui arrive maintenant c’est juste du bonus »