Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Alfa Romeo... Ce message fort de Rosberg à Bottas !

Publié le 24 janvier 2022 à 17h35 par P.L.

En 2022, Valtteri Bottas roulera au volant d'une monoplace Alfa Romeo. D'ailleurs, le Finlandais sera un atout pour sa nouvelle équipe selon Nico Rosberg. Dans le même temps, l'ancien champion de Mercedes n'a pas manqué de pointer les principales faiblesses du pilote de 32 ans face à Lewis Hamilton.

« Son rythme de course par rapport à Lewis a probablement été l’une des plus grandes faiblesses »