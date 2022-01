Formule 1

Formule 1 : Hamilton, polémique... Prost se prononce sur la controverse d’Abu Dhabi !

Publié le 26 janvier 2022 à 10h35 par P.L.

La défaite de Lewis Hamilton au Grand Prix d'Abu Dhabi a fait couler beaucoup d'encre à cause de la décision controversée de la FIA lors du dernier tour de la course. De son côté, Alain Prost estime qu'une décision plus juste aurait pu être prise.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi fait toujours parler de lui à cause de son dénouement très controversé. Alors que Lewis Hamilton filait droit vers une victoire et un huitième titre mondial, l’accident de Nicholas Latifi a totalement rebattu les cartes. Avec l’apparition de la voiture de sécurité, Max Verstappen a pu changer ses pneus et refaire son retard sur le Britannique. D’autant plus que la décision de la FIA de laisser les voitures se dédoubler l’a particulièrement aidé. Ainsi, le Néerlandais a facilement pris l’avantage sur son rival lors du dernier tour, s’offrant la victoire et par la même occasion son premier titre de champion du monde de sa carrière. Cela fait beaucoup jaser depuis décembre dernier. De son côté, Alain Prost pense qu’une autre décision sans doute plus juste aurait pu être prise, même s’il reconnaît qu’il n’est pas facile de trancher avec la pression des grosses écuries.

« Sur le plan sportif, ce n’était pas très correct »