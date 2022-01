Formule 1

Formule 1 : Haas met en garde son duo Schumacher-Mazepin !

Publié le 25 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

En 2021, en alignant Mick Schumacher et Nikita Mazepin, Haas a fait le choix d'associer deux pilotes qui découvraient la Formule 1. Directeur de l'écurie américaine, Günther Steiner a évoqué la relation compliquée qui existe entre les deux coéquipiers.

Comme souvent ces dernières années, Haas a vécu une saison très difficile en Formule 1. Dernière du classement des constructeurs, l'écurie américaine a également dû composer avec la relation tumultueuse qui existe entre Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Les deux pilotes, qui ont respectivement terminé l'année à la 19e et 20e place du championnat du monde, ont eu du mal à s'entendre au cours de la première partie de saison notamment. Günther Steiner, directeur de Haas, compte sur les deux hommes pour mettre en avant leur équipe en 2022.

« Ils n’ont pas vraiment compris que la F1 est un sport d’équipe »