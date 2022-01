Formule 1

Formule 1 : Ricciardo, Norris... Le patron de McLaren s’enflamme pour ses deux pilotes !

Publié le 24 janvier 2022 à 20h35 par P.L.

En 2022, McLaren reconduira son duo composé de Daniel Ricciardo et Lando Norris. Zak Brown, patron de l'écurie britannique, s'est montré plutôt satisfait de ses deux pilotes, désormais capables de remporter des Grand Prix selon lui.

Suite au départ de Carlos Sainz Jr chez Ferrari, McLaren a recruté Daniel Ricciardo en 2021. Toutefois, la première saison de l’Australien ne s’est pas réellement révélée convaincante, lui qui a terminé à la huitième place au terme de l’année. Néanmoins, l’écurie britannique fait toujours confiance à Daniel Ricciardo, d’autant plus que le pilote de 32 ans a permis de confirmer le potentiel de Lando Norris, ce dernier ayant terminé la saison sixième juste derrière son ancien coéquipier Carlos Sainz Jr. Désormais, McLaren se retrouve avec un excellent duo selon Zak Brown.

« McLaren possède maintenant deux pilotes capables de gagner des Grands Prix »