Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... Ce terrible constat sur Valtteri Bottas !

Publié le 25 janvier 2022 à 11h35 par B.L.

Alors que Valtteri Bottas défendra les couleurs d'Alfa Romeo la saison prochaine, Jenson Button s'est prononcé sur le niveau du Finlandais. Pour l'ancien champion du monde, le pilote de 32 ans ne peut pas rivaliser avec Max Verstappen et Lewis Hamilton.

En 2022, Valtteri Bottas pilotera pour Alfa Romeo après cinq années passées chez Mercedes. Toto Wolff a en effet décidé d'aligner son protégé George Russell aux côtés de Lewis Hamilton, poussant ainsi le Finlandais vers la sortie. Après avoir joué les premiers rôles avec l'écurie allemande ces dernières années en Formule 1, c'est donc un nouveau challenge qui attend Valtteri Bottas. Champion du monde en 2009, Jenson Button s'est exprimé au sujet du pilote de 32 ans, en comparant notamment ce dernier à Max Verstappen et à Lewis Hamilton.

« La régularité n’est pas là quand vous le comparez à Lewis et Max »