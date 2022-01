Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel lâche un message très fort à Fernando Alonso !

Publié le 24 janvier 2022 à 21h35 par P.L. mis à jour le 24 janvier 2022 à 21h37

En novembre dernier, Fernando Alonso a signé un fabuleux podium avec son Alpine en terminant à la troisième place. Grâce à cette course, l'Espagnol est devenu une source d'inspiration pour Sebastian Vettel.

En 2021, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 après deux ans à tenter d’autres expériences dans le sport automobile. Et pour son come-back, l’Espagnol, aujourd’hui âgé de 40 ans, s’est montré plutôt satisfaisant avec Alpine, dixième du classement à l’issue de la saison. Le moment marquant de son année a été son podium lors du Grand Prix du Qatar en novembre dernier, où Fernando Alonso a terminé à la troisième place derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen. La grande course de l’Espagnol n’est pas passée inaperçue, notamment auprès de Sebastian Vettel.

Content du podium d’Alonso au Qatar, Vettel affirme que l’Espagnol est « une grande source de motivation »