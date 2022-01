Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc se prononce sur sa relation avec Carlos Sainz Jr !

Publié le 26 janvier 2022 à 19h35 par T.M.

En 2021, Charles Leclerc a donc fait équipe avec Carlos Sainz Jr chez Ferrari. Et entre les deux pilotes, le courant est bien passé.

La saison dernière, Ferrari avait décidé de changer les choses. Ainsi, Sebastian Vettel n’avait pas été conservé et c’est Carlos Sainz Jr qui avait été choisi pour faire équipe avec Charles Leclerc. Un duo qui a bien fonctionné pour la Scuderia après des derniers exercices très compliqués. Entre le Monégasque et l’Espagnol, l’entente était au rendez-vous. Rapporté par F1Only , Leclerc en a d’ailleurs dit plus sur sa bonne relation avec Sainz Jr.

« J’ai beaucoup appris »