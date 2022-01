Formule 1

Formule 1 : Cette énorme annonce sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 26 janvier 2022 à 15h35 par A.M.

Bien que l'avenir de Lewis Hamilton reste incertain, Jenson Button est persuadé que le septuple champion du monde sera bien au volant de sa Mercedes la saison prochaine.

Depuis son interview après le Grand Prix d'Abu Dhabi au micro de Jenson Button, Lewis Hamilton garde le silence. Le pilote Mercedes semble abattu pour le dénouement de la saison et le titre arraché par Max Verstappen dans le dernier tour de l'ultime course. A tel point que son avenir reste en suspens et qu'une retraite semble même envisagée. A moins de deux mois du début de la saison 2022 et à moins d'un mois des premiers essais hivernaux, le flou règne autour de l'avenir de Lewis Hamilton, mais Jenson Button a une petite idée sur la question.

«Il veut gagner ce huitième titre et être le pilote de F1 le plus titré de l'histoire»