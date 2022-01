Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Alfa Romeo... Bottas reçoit un message fort de son coéquipier !

Publié le 26 janvier 2022 à 13h35 par P.L.

Valtteri Bottas représentera Alfa Romeo en 2022. Là-bas, il y fera la connaissance de son nouveau coéquipier, Guanyu Zhou. Ce dernier s'est d'ailleurs enflammé pour le Finlandais, qu'il considère comme étant l'un des seuls capables de battre Lewis Hamilton.

En 2022, Valtteri Bottas pilotera une nouvelle monoplace. Après cinq saisons passées au côté de Lewis Hamilton chez Mercedes, le Finlandais s’est engagé avec Alfa Romeo. Là-bas, le pilote de 32 ans est déjà considéré comme l’une des pièces maîtresses de l’équipe. Mais l’écurie suisse accueillera également un nouveau membre avec Guanyu Zhou, qui deviendra le premier pilote chinois de l’histoire en Formule 1. Et ce dernier se dit déjà très honoré de rouler aux côtés de quelqu’un comme Valtteri Bottas, qu’il voit parfaitement capable de battre Lewis Hamilton.

« Parmi tous les pilotes, il n’y en a que quelques-uns qui peuvent battre Hamilton, et il est l’un d’eux »