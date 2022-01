Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 25 janvier 2022 à 18h35 par T.M.

Alors que l’avenir de Lewis Hamilton reste encore au coeur de toutes les discussions, David Coulthard a livré son avis sur la question.

Suite à la défaite de Lewis Hamilton face à Max Verstappen pour le titre de champion du monde, un énorme froid a été jeté sur l’avenir du Britannique. Alors que le pilote Mercedes a disparu des écrans radars, de nombreuses rumeurs évoquent une possible retraite du septuple champion du monde. Si aucune réponse officielle n’a été apportée pour le moment sur l’avenir de Lewis Hamilton, chacun livre donc son avis. Et pour The Telegraph , c’est David Coulthard qui s’est prononcé sur ce feuilleton.

« Je ne pense pas qu’Abu Dhabi va changer quelque chose »