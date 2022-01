Formule 1

Formule 1 : Abu Dhabi, avenir... L'incroyable révélation de Bottas sur Hamilton !

Publié le 27 janvier 2022 à 9h35 par A.M.

Interrogé sur la fin de saison absolument incroyable en Formule 1 et sur l'état d'esprit de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas fait plusieurs révélations.

La fin de saison en Formule 1 risque de laisser des traces. Et pour cause, alors que Lewis Hamilton filait vers un huitième sacre tant il survolait le Grand Prix d'Abu Dhabi, le Britannique a tout perdu dans le dernier tour de la course et donc de la saison. En effet, l'irruption de la voiture de sécurité a changé la donne, et la relance de la course pour un seul tour a scellé définitivement les espoirs de Lewis Hamilton qui ne pouvait pas lutter face à Max Verstappen et ses pneus tendres et frais. Depuis, le septuple Champion du monde se terre dans le silence ce qui sème le doute concernant son avenir en F1. Valtteri Bottas, qui a quitté Mercedes à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi, s'est confié sur cette situation. Le pilote finlandais assure ainsi l'ambiance était en berne lorsqu'il a revu Lewis Hamilton quelques jours après le dénouement de la saison, mais il se montre toutefois confiant quant à la motivation du Britannique à revenir encore plus fort en 2022.

«Je l'ai vu plusieurs jours après la course et l'ambiance était encore comme à un enterrement»