Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur le niveau de Vettel chez Aston Martin !

Publié le 29 janvier 2022 à 14h35 par B.L.

Pour sa première année chez Aston Martin, Sebastian Vettel a réalisé une saison mitigée. Pour l'ancien pilote allemand Hans-Joachim Stuck, son compatriote n'a pas répondu aux attentes.

À 34 ans, Sebastian Vettel semble être loin de ses plus belles années en Formule 1. Champion du monde à quatre reprises avec Red Bull entre 2010 et 2013, l'Allemand ne joue plus les premiers rôles désormais, notamment depuis son arrivée chez Aston Martin en 2021. La saison dernière, Sebastian Vettel a en effet terminé l'année à la 12e place du classement général.

« Je dois dire que je suis personnellement un peu déçu »