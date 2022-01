Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Red Bull sur l'avenir de Verstappen !

Publié le 28 janvier 2022 à 17h35 par P.L.

Suite à son sacre en 2021, Max Verstappen a affirmé son désir de poursuivre sur le long terme avec Red Bull. Toutefois, Helmut Marko l'a interpellé concernant son salaire s'il veut réellement continuer avec l'écurie autrichienne.

En 2021, Max Verstappen a apporté à Red Bull un nouveau titre de champion du monde. Membre de l’équipe autrichienne depuis 2016, le Néerlandais dispose d’un contrat jusqu’en 2023. Mais après son sacre, Max Verstappen a affirmé son désir de vouloir rester chez Red Bull « pour les 10 à 15 prochaines années. » Une chose qui n’a pas échappé à Christian Horner, qui a affiché son « envie d’avoir Max pendant de nombreuses saisons encore. » Toutefois, le pilote de 24 ans n’est pas gratuit, lui qui gagnerait environ 25M€ par an et qui aurait des bonus de 1M€ par victoire en course, d’autant plus qu’il aurait eu droit à une prime de 10M€ pour son sacre mondial. De ce fait, Helmut Marko a interpellé le champion du monde 2021 concernant son salaire s’il veut poursuivre sur le long terme avec Red Bull.

« Avec le salaire de Max, nous sommes déjà proches de la limite »