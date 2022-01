Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Red Bull sur la lutte entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 27 janvier 2022 à 13h35 par A.M.

Après une saison très animée, Christian Horner ne cache pas son excitation face au duel qui a opposé Max Verstappen à Lewis Hamilton.

La saison 2021 de Formule 1 restera sans aucun doute dans l'histoire. Et pour cause, non seulement le titre s'est joué dans le dernier tour de la dernière course de la saison, mais surtout, cette saison a réservé une bataille intense entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, tous deux au sommet de leur art. Finalement, le pilote Red Bull a mis fin à l'hégémonie Mercedes qui durait depuis 2014 en s'octroyant son premier titre mondial. Et pour Christian Horner, patron de l'écurie autrichienne, c'est une bonne chose pour la Formule 1.

«C’était la meilleure saison que la Formule 1 ait connu depuis probablement 30 ou 40 ans»