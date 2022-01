Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Red Bull monte au créneau après la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 27 janvier 2022 à 12h35 par A.M.

Bien qu'il reconnaisse avoir été un peu chanceux lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Christian Horner estime toutefois que le titre de Max Verstappen est amplement mérité.

Le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi n'a pas fini de faire parler. Et pour cause, alors que Lewis Hamilton fonçait vers la victoire et donc vers un huitième titre de champion du monde, l'irruption de la voiture de sécurité à tout changer après l'accident de la Williams de Nicholas Latifi. Cependant, c'est la gestion de la course sous le régime de voiture de sécurité qui a été critiqué. Et pour cause, Michael Masi, directeur de course de la FIA, a d'abord interdit les pilotes retardataires à se dédoubler avant de finalement autoriser à le faire seulement ceux placés entre Max Vertsappen et Lewis Hamilton. Cela a permis de relancer la course pour un dernier tour de folie, mais dont l'issue ne faisait aucun doute puisque la Red Bull du Néerlandais n'a fait qu'une bouchée de la Mercedes du Britannique grâce à ses pneus tendres et neufs. Malgré tout, Christian Horner estime que les décisions prises étaient les bonnes et que malgré la réussite sur ce Grand Prix, Red Bull n'a pas eu beaucoup de chance durant la saison. Par conséquent, selon lui, le titre de Max Verstappen est amplement mérité.

«Si vous regardez la saison dans son ensemble, nous avons eu beaucoup de malchance»