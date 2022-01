Formule 1

Formule 1 : Red Bull fait une énorme demande à Lewis Hamilton !

Publié le 27 janvier 2022 à 11h35 par A.M.

Alors que Mercedes a dû mal à digérer la perte du titre de Lewis Hamilton, Christian Horner estime qu'il est temps pour Toto Wolff et son pilote de reconnaître leur défaite.

Un mois et demi s'est écoulé depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi et son dénouement totalement fou. Et Lewis Hamilton n'a toujours pas communiqué. Toujours très affecté par la perte du titre mondial alors qu'il fonçait vers un huitième sacre qui lui tendait les bras, le Britannique s'est terré dans le silence ce qui jette même un froid sur son avenir à moins d'un mois des premiers essais hivernaux. De son côté, Toto Wolff, patron de l'écurie Mercedes, a plusieurs fois pris la parole compte tenu de ses responsabilités, et peine toujours à admettre sa défaite face à Red Bull. Il faut dire que les derniers tours de course ont suscité de vives polémiques. Mais Christian Horner estime qu'il est temps de reconnaître la victoire de Max Verstappen.

«Il faut savoir accepter la perte d’un titre»