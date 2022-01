Formule 1

Formule 1 : Le gros constat de Valtteri Bottas pour 2022 !

Publié le 28 janvier 2022 à 16h35 par B.L.

En 2022, la Formule 1 comptera 23 Grands Prix, soit un nombre record de courses. Valtteri Bottas s'est ainsi prononcé sur le futur calendrier du championnat du monde.

Le 20 mars prochain, la Formule 1 reprendra ses droits à Bahreïn. Ce Grand prix sera le premier d'une longue série, puisque pas moins de 23 courses attendent les pilotes en 2022. Un nombre record, qui aurait déjà dû être atteint en 2021 sans les nombreuses annulations en raison de la pandémie de Covid-19. Pour Valtteri Bottas, désormais pilote pour Alfa Romeo après cinq années passées chez Mercedes, le calendrier est abordable. Toutefois, le Finlandais précise qu'il serait difficile pour les pilotes d'assumer l'ajout d'autres Grands Prix à l'avenir.

« Je sens que nous commençons à atteindre la limite »